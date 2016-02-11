ضحايا مستريح الشرقية يضبطون شريكه الرابع ويسلمونه للشرطة.. والنيابة تحبس المتهمين الأربعة.. والأموال العامة 30 شخصا حرروا بلاغات ضده.. ومحامى الضحايا: المستريح حصل على 55 مليونا

تواصل مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مباحث مشتول السوق بالشرقية، التحقيقات فى واقعة مستريح الشرقية، الذى نصب على 33 مواطن بمبالغ تصل إلى 55 مليون جنيه، بزعم تسويقها وحصولهم على أرباح هائلة، من خلال شركاه الذين يعملون بشركة توديل للبيع المباشر.

فيما يبحث الضحايا بأنفسهم عن شركاء المستريح الذى خدعهم، وألقوا اليوم، القبض على متهم رابع فى القضية، وتم تسليمه للشرطة ويدعى "أحمد م ح ع" 34 سنة ومقيم بمدينة الرحاب ،34 سنة، عضو فى مجلس شركة توديل للبيع المباشر، وتباشر النيابة التحقيقات معه، وقررت حبسه برئاسة محمد التونسى مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وسكرتارية مصطفى شومان .

وفى سياق متصل ألقت مباحث الأموال العامة بالشرقية، برئاسة العقيد علاء سليمان، وبالتنسيق مع مباحث مشتول السوق برئاسة المقدم ماهر سالم، القبض على المتهم الثالث فى القضية "محمد أ ع" 22 سنة وشهرته محمد دكو من مركز بدر بمحافظة البحيرة، بعد أن تعرف عليه عدد من الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب كبرى على يد "أحمد حماد" مستريح الشرقية وشريكه "محمد نجيب" حيث تبين من تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم الثالث، كان يحضر اللقاءات التى يعقدها المتهم الثانى "محمد نجيب" بالعملاء بالشرقية .

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطار من مركز مشتول بالواقعة

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا من 20 شخص من أهالى قرية كفر إبراش، بقيام كل من "أحمد ح م ال" فنى تكيف وتبريد ومقيم بالقرية وصديقه "محمد ن ع ال" عضو بشركة تسويق بالقرية الذكية، بالاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتشغيل الأموال بشركة استيراد أجهزة كهربائية وتكيف، وحصولهم على نسبة كبيرة من الأرباح، وتمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة المقدم ماهر سالم من ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 659 لسنة 2016 إدارى مشتول.

التحقيقات تثبت صحة البلاغات المقدمة وتعرض المبلغين لعملية نصب كبرى

وكشفت التحقيقات التى بأشرها المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالشرقية برئاسة العقيد علاء سليمان، قيام 7 أشخاص جدد بتقديم بلاغات بقسم الأموال العامة، ضد "أحمد " وصديقه "محمد" بإجمالى 28 شخصا مجنيا عليهم، من أماكن مختلفة من "ديرب نجم" ومينا القمح وبلبيس وقرية إبراش وكفر إبرش بمشتول السوق .

المستريح وشريكه يعملان بشركة توديل للتسويق للبيع المباشر

حيث تبين أن "أحمد" يعمل بشركة توديل للنقل المباشر" التسويق الشبكى" وأنه تعرف على " محمد " واتفق معه على حصوله على مبالغ طائلة مقابل زيادة عدد العملاء، فى مجال تسويق أجهزة التكيف، مقابل حصول العملاء على أرباح شهرية تصل إلى 50%، وأثبت "أحمد" ونجيب حسن نويهما لدى العملاء، بحصولهم على الأرباح الشهرية،بشكل منتظم، وكان يحرصا على تنظيم اجتماعات شهرية للعملاء وتنظيم رحلات ترفيهية لهم بالغردقة وشرم الشيخ، حتى تمكنا من تجميع مبالغ مالية هائلة، وبدأ "نجيب" يماطل أحمد فى توفير الأرباح للعملاء، حتى علم الأهالى تعرضهم إلى عملية نصب وخداع كبير بعد هروب "أحمد" إلى المرج، وذهبوا إلى مباحث مشتول السوق، التى تمكنت من ضبط المتهمين ،وتبين أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة توديل محبوس حاليا على ذمة قضية نصب وتوظيف أموال ، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة، غير معروف بشخصه للعملاء بالشركة .

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