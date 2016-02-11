الكشف عن.. ماذا قال مرتضى منصور للاعبي الزمالك في أول جلسة بعد رحيل ميدو

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق لأول مرة بعد إقالة أحمد حسام ميدو وتعيين محمد صلاح كمدير فني مؤقت.

الزمالك خسر من الأهلي بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري ليقرر مجلس إدارة الفريق إقالة ميدو وحازم إمام وتغيير في تشكيل الجهاز الفني. (طالع - التشكيل الجديد للجهاز الفني للزمالك)

ولأول مرة عقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبي الفريق يوم الخميس بعد رحيل ميدو، وأكد رئيس الزمالك للاعبين: "لقب الدوري ليس بعيدا عن الزمالك".

وأضاف "أنتم رجال قادرون على تعويض فارق النقاط والبداية ستكون أمام وادي دجلة".

وطالب مرتضى منصور من لاعبي الزمالك عودة الروح والحب بينهم من جديد ومساندة كل لاعب للأخر من أجل حصد لقب الدوري وبذل كل الجهد لإسعاد الجماهير حسبما أكد الزمالك عبر موقعه الرسمي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ38 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الأحد في الجولة الـ18 من الدوري المصري.