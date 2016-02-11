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أبو تريكة لجدو بعد الهاتريك: ' متتعودش على كدة '

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أبو تريكة لجدو بعد الهاتريك: ' متتعودش على كدة ' أبو تريكة لجدو بعد الهاتريك: ' متتعودش على كدة '

داعب محمد أبو تريكة أيقونة النادي الأهلي زميله السابق ومهاجم الانتاج الحربي الحالي محمد ناجي "جدو" بعد تسجيله لهاتريك في مرمى الإسماعيلي.

وسجل جدو ثلاثية في مرمى الإسماعيلي قاد بها فريقه للفوز على الدراويش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 18 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"عايز كرة الهاتريك، متتعودش على كدة".

يأتي هذا بعدما كان الثنائي يمزحان سويا في تغريدات فيما بينهما أثناء لقاء القمة الأخير بين الأهلي والزمالك الذي فاز به الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وكتب أبو تريكة حينها لجدو تغريدة قائلا:"خليك في الانتاج وركز في فرقتك يا نجم".

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