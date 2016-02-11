جوزيه يوجه رسالة لعماد النحاس عبر في الجول بعد تألق أسوان

وجه مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي رسالة إلى عماد النحاس لاعبه السابق ومدرب أسوان الحالي مشيدا بعمله الذي يقوم به مع فريقه.

ونجح النحاس في الصعود بأسوان للدوري الممتاز خلال الموسم الجاري وحصد 22 نقطة بعد مرور 18 جولة جعله يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.

وتحدث جوزيه لـFilGoal.com قائلا:"لم أتابع الكثير من مباريات أسوان، لكن ما رأيته وعرفته عن نتائجه في الدوري يؤكد أن هناك مدربا جيدا يقوم بعمل كبير".

وأكمل المدرب السابق للأهلي حديثه"الدوري المصري صعب ومُرهق للغاية، وأعرف جيدا معاناة الفرق التي تشبه أسوان".

وأردف"لذلك ما يقوم به النحاس مع أسوان يحمل قيمة مضافعة".

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته عن النحاس"كنت أقولها دائما أثناء وجودي في الأهلي النحاس بمثابة مدرب ثان للفريق داخل الملعب".

وأضاف"هو أحد أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم وأكثرهم ذكاء، لذلك لم أستغرب من نجاحه وأتوقع المزيد له في مجال التدريب".

وكشف جوزيه عن أمر كان يتمنى حدوثه مع النحاس حينما كان مدربا للأهلي قائلا:"لو كان القرار بيدي لكنت جعلته قائدا للفريق".

واستدرك"لولا قاعدة الأقدمية في الأهلي وذلك العرف السائد، لكان النحاس قائدا للأهلي في ذلك الوقت".

وأتم موجها رسالة للاعبه السابق"رسالتي له بسيطة للغاية.. استمر".