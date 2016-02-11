مرتضى يوجه رسالة إلى ثلاثي الزمالك ويتحدث عن المدرب ' العالمي ' القادم

وجه مرتضى منصور رسالة إلى كلا من أحمد توفيق وحازم إمام ومصطفى فتحي ثلاثي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي.

مرتضى منصور عقد جلسة هي الأولى مع لاعبي الزمالك عقب خسارة القمة ورحيل أحمد حسام ميدو. (طالع - ماذا حدث بين مرتضى ولاعبي الزمالك)

وخلال الاجتماع اختص مرتضى منصور ثلاثي الزمالك برسائل خاصة، فقال لأحمد توفيق: "وافقت على خوض مباراة القمة في برج العرب من أجل أن تعود من التجنيد وتشارك في المباراة".

بينما طالب مصطفى فتحي بأن يعود إلى مستواه المعهود من جديد "من أجل تعديل عقدك مع الزمالك".

كما تحدث مرتضى مع حازم إمام مطالبا إياه بـ"التركيز حتى تعود إلى مستواك من جديد فأنت لم تظهر بالمستوى المطلوب في الفترة الماضية".

المدرب القادم

وأكد مرتضى منصور أن هناك "3 مدربين على مستوى عالي ثم ترشيحهم لقيادة الزمالك".

وقال مرتضى منصور: "لن نتعاقد مع أي مدرب. يجب أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية. مدرب عالمي".

وأتم "ثلاثي عالمي مرشح لتدريب الزمالك الآن".