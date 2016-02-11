اشتعال النيران فى "كابل كهرباء" بجوار سنترال الجيزة

اشتعلت النيران فى كابل كهرباء بجوار سنترال الجيزة المتواجد بميدان الجيزة نتيجة ماس كهربائى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، لإخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران فى كابينة كهرباء بميدان الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء برئاسة العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.

وأدى الحريق لانقطاع التيار الكهربائى عن بعض الأماكن المحيطة بالميدان وإبلاغ شركة الكهرباء بالعمل على إصلاح كابينة الكهرباء بعد انتهاء عمليات الإطفاء .

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