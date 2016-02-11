ضبط 75 طنا "مستلزمات إنتاج أسلاك كهربائية" مغشوشة بداخل مصنع بالجيزة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم، الخميس، القبض على صاحب مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة ومجهولة المصدر وبحيازته 75 طن مستلزمات و110 آلاف متر أسلاك، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع بإنتاج أسلاك كهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدما خامات رديئة من كسر النحاس المحظور استخدامها والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق لكسب الأرباح.

وقام ضباط الإدارة بحملة تموينية عن المكان المتحرى عنه وضبط مالكه وبحيازته 75 طنا مستلزمات انتاج أسلاك تحت التجهيز، بالإضافة إلى 110 آلاف أسلاك كهربائية مغشوشة و 60 بكرة أسلاك، بالإضافة إلى 3 ماكينات سحب نحاس، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.