أجمل الأحذية الرياضية للرجل لربيع وصيف 2016

تحتل الأحذية جزءاً كبيراً وهاماً من خزانة الرجل، ولاسيما الأحذية الرياضية التي لا يستغني عنها الرجل العصري في اطلالاته اليومية الكاجوال، واليوم قمنا باختيار تصاميم متنوعة لأجمل تصاميم الأحذية الرجالية الرياضية لموسم ربيع وصيف 2016 من أرقى دور الأزياء العالمية مثل "فالنتينو" Valentino، "لانفان" Lanvin، "سانت لوران" Saint Laurent، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "غوتشي" Gucci، "توم فورد" Tom Ford وغيرهم…

شاهد أجمل التصاميم هنا واختر منها ما يعجبك وما يناسب ذوقك وأسلوب العصري.

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