المصمم الإيطالي أنطونيو غريمالدي يطلق من الرياض أحدث مجموعاته

يمكن أن نقول إنّ المصمم أنطونيو غريمالدي هو الاختيار الأول للسيدة السعودية، فلا يمكن أن يغيب عن الرياض شهرًا إلا ويعاود زيارتها مرّةً أخرى ليلبي طلب عميلاته الأنيقات، وفي زيارته الحالية أقام المصمم الإيطالي معرضًا خاصًا لتصاميمه في مجموعة الكوتور ربيع وصيف 2016، وذلك في منزل السفير الإيطالي لدى السعودية.

كان أول سؤال وجهناه للمصمم أنطونيو غريمالدي هو: ما الذي ألهمه لتصميم هذه المجموعة؟ فأجاب:" أجد إلهامي في كل شيء حولي، أما عن هذه المجموعة بالتحديد فقد استوحيتها من زيارتي الأخيرة لمدينة مراكش المغربية، حيث قمت بزيارة منزل المصمم إيف سان لوران هناك وسحرني اللون الأزرق الذي اصطبغت به الجدران والأصفر الذي زيّن المزهريات الخارجية، فأدخلت هذين اللونين إلى المجموعة".

بهذه الخطوات نجحت رايتشل ماكأدامز في اختيار إطلالاتهاجمعت تصاميم أنطونيو غريمالدي في مجموعته الصيفية للأزياء الراقية بين الفخامة والبساطة وهذا ما يجده مناسبًا لأناقة السيدة السعودية بالتحديد، حيث قال:" أنا معجب فعلاً بذوق السيدة السعودية بالتحديد، فهي تتفهم أنّ الفستان الفخم والأنيق لا يعني أن يكون مزدحمًا ومليئًا بالتفاصيل، فباختيار اللون والقصّة المناسبين يمكن أن تحصل على أجمل إطلالة".

ضمت المجموعة المذكورة 12 فستانًا للسهرات تنوعت بتصاميمها بين القصات والألوان المختلفة فضمت خيارات واسعة لقصات الصدر وقصات مختلفة لتناسب اختلاف أجسام السيدات، بينما تنوعت الألوان بين الفضي والذهبي والأبيض، بالإضافة للأصفر والأزرق.

شاهدي تصاميم أنطونيو غريمالدي وشاركينا برأيك.

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