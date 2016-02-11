استوحي إطلالتك باللون الأحمر من النجمات

يعد اللون الأحمر الخيار الأمثل للنجمات في كل مناسبة، ولا عجب في ذلك؛ حيث يتمتع هذا اللون بمرونة عالية تمكّن من ترتديه من التلاعب به كيفما تشاء، وفي هذا الموضوع قررنا أن نجمع لك باقةً من أجمل الإطلالات الحمراء الأنيقة لتستوحي منها إطلالتك في يوم الحب.

يمكن أن نعتبر الأحمر ضمن الألوان الحيادية، كونه مناسب لجميع ألوان البشرة وهذا ما شاهدناه في إطلالات النجمات أعلاه، فارتدته السمراء الأنيقة كيري واشنطون Kerry Washington وتألقت به العارضة الشقراء جيجي حديد Gigi Hadid وبدا خيارًا مثاليًّا في كلتا الإطلالتين.

بهذه الخطوات نجحت رايتشل ماكأدامز في اختيار إطلالاتهااختلفت النجمات في اختيار التصاميم المصاحبة للون الأحمر في إطلالاتهنّ، فمنهنّ من اعتمدت البساطة والرقي مع مجوهرات ماسية لافتة كإيمي روسوم Emmy Rossum في حفل Golden Globes 2016 وبلقيس التي ارتدت فستانًا ناعمًا من رالف لورين Ralph Lauren في إحدى حفلاتها الساهرة، بينما اتجهت نجمات أخريات لتصاميم أكثر جرأةً مثل دايان كروغر Diane Kruger وفينيسا هادجينز Vanessa Hudgens ، كما وجدنا أنّ اختيار النجمات للون الأحمر لا يتقيّد بعمر معين فقد ارتدته الممثلة هيلين ميرينHelen Mirren التي تبلغ من العمر سبعين عامًا، واختارته الشابة داكوتا فانينغ Dakota Fanning التي أكملت عامها الحادي والعشرين مؤخرًا، وقد حصلت كل منهما على إطلالة أنيقة وجذابة بهذا اللون، فلا تجعلي العمر يعيق تألقك في يوم الحب.

وقد وصلت حمى اللون الأحمر لنجماتنا العربيات فوجدنا سيرين عبد النور، هيفاء وهبي، ونانسي عجرم بالإضافة لنوال الزغبي اخترن هذا اللون في إطلالات سابقة.

جمعنا لك باقةً من إطلالات النجمات العربيات والأجنبيات باللون الأحمر فشاهديها واختاري منها ما يناسب إطلالتك.

سيعجبك أيضاً:

النجمات العربيات يتفوّقن أناقة على النجمات العالميات في عروض باريس!