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هاتريك جدو يسقط الإسماعيلي.. وإنبي يعبر الحدود بصعوبة

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هاتريك جدو يسقط الإسماعيلي.. وإنبي يعبر الحدود بصعوبة هاتريك جدو يسقط الإسماعيلي.. وإنبي يعبر الحدود بصعوبة

سجل محمد ناجي "جدو" مهاجم الانتاج الحربي هاتريك قاد به فريقه لإسقاط ضيفه الإسماعيلي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس على ملعب السلام.

واستضاف الانتاج منافسه الإسماعيلي في إطار الجولة 18 من الدوري المصري.

ونجح الفريق العسكري في رد هزيمته التي مني بها أمام الدراويش في الجولة الأولى من المسابقة بنفس النتيجة.

وسجل "جدو" ثلاثيته في الدقائق 58 و79، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للدراويش مع مدربهم خالد القماش وذلك بعد فوزه في المباراة قبل الماضية على الزمالك بهدف دون رد، وتعادله مع أسوان إيجابيا بهدف لمثله في اللقاء الأخير.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الانتاج إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز السابع، فيما يأتي الإسماعيلي تاسعا بـ22 نقطة.

في الوقت ذاته وبملعب المكس بالإسكندرية تغلب إنبي بصعوبة على مضيفه حرس الحدود بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد محمود قاعود في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند خمس نقاط في المركز الأخير في جدول الترتيب ولم يحقق الفوز في الدوري حتى الآن.

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