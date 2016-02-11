أخبار العراق اليوم.. العراق ليس عدوانيا وسيبقى متمسكا بوحدته

أخبار العراق اليوم

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم، الخميس، حصول العراق على وعود من ألمانيا لتقديم مساعدات وتدريبات عسكرية، كما ركزت أخبار العراق اليوم على العراق رفض العراق لوساطات لعقد لقاءات مع المسئولين الأتراك قبل إعلان أنقرة سحب قواتها.>أكد حيدر العبادى، رئيس وزراء العراق، حصولهم على وعود من ألمانيا لتقديم مساعدات وتدريبات عسكرية، مطالبا المجتمع الدولى بمساعدتهم ماليا وعسكريا فى حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابى.> وعن الوضع فى سوريا، أوضح رئيس الوزراء العراقى فى مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، منذ قليل، أن حل الأزمة السورية لن يكون بالحل العسكرى فقط ولكن بالسياسى أيضا.>كشف وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى عن أن العراق رفض وساطات عِدّة لعقد لقاءات مع المسئولين الأتراك قبل إعلان أنقرة سحب قواتها التى توغلت فى الموصل دون موافقة الحكومة العراقية.>وقال الجعفرى، خلال لقائه سفير تركيا فى بغداد فاروق قايمقجى، إن العراق لن يتحوَّل إلى بلد عدوانى بالمنطقة ولكن سيبقى مُتمسِّكاً بوحدته والدفاع عن سيادته، إننا لا نجامل أحداً على حساب سيادتنا ولكننا مُتمسِّكون بالعلاقات مع تركيا.

ولفت الجعفرى إلى أنَّ العراق مُتمسِّكٌ بالعلاقات مع تركيا وتبادل المصالح وزيادة حجم الاستثمار، واستدرك قائلا " لكنَّ انتهاكَ السيادة أمر مرفوض قانونيّاً ومُخالِفٌ للقانون الدولى، والانتهاك التركى للسيادة العراقـيّة لم يعُد شأناً عراقياً وإنما أصبح شأناً عربيّاً ودولـيّاً بعد رفض الدول العربيّة بالإجماع اضافة إلى موقف مجلس الأمن الرافض لهذا التدخل".