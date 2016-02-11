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السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة

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السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة

 

الرئيس خلال كلمته اليوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدولة السعودي أكد حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتميزة مع على جميع الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، منوهًا إلى أهمية الاستمرار في مواصلة مسيرة العمل المشترك في إطار المجلس التنسيقي المصري السعودي، والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها عمل المجلس في مختلف المجالات التي تشمل الإسكان والزراعة والاستثمار والتعليم والثقافة وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الرئيس على أن مصر ترحب دومًا بتنمية العمل المشترك مع المملكة العربية في مختلف المجالات، ولاسيما في إطار المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي يمثل إطارًا فاعلاً يتعين استثماره لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي.

وأشاد  السيسي بوتيرة عمل المجلس والحرص المشترك على انتظام اجتماعاته التي تُعقد بالتبادل بين القاهرة والرياض.

كما نوّه  إلى أن العلاقات المصرية – السعودية تمثل ركيزًة لاستقرار المنطقة العربية، ونموذجًا للعلاقات بين الدول العربية، وما يجب أن تكون عليه من تعاون جاد وبنّاء يهدف لتحقيق الصالح العربي.

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