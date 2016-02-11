نواب البحر الأحمر يتضامنون مع أي إجراءات لمحاسبة «السبكي»

أعلن عدد من نواب البرلمان بمحافظة البحر الأحمر، تضامنهم مع نواب محافظات الصعيد للتقدم بأي إجراءات يتم اتخاذها للرد على تطاول تيمور السبكي على سيدات الصعيد والتقدم ببيان عاجل للمطالبة بحضور رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، لاستجوابهم حول واقعة إتهام المنتج السينمائي تيمور السبكي لنساء الصعيد بالانحراف الأخلاقي والإساءة التي وجهها لسيدات الصعيد.​

وأكدا أحمد الضوي وأحمد أبو خليل عضوا مجلس النواب عن البحر الأحمر أن الإساءة لسيدات مصر مرفوضة وتمثل خط احمر مؤكدًا تضامنه مع أي إجراءات يتم إتخاذها من نواب الصعيد داخل المجلس ومعرفة الإجراءات التي تم إتخاذها لوضع الضوابط الأخلاقية لعدم التعرض للشرف أو العرض ومحاسبة كل من يتعرض باتهام نساء مصر في شرفهن وأعراضهن كان تامر السبكي، في برنامج ممكن للإعلامي خيري رمضان إلى اتهام نساء الصعيد بالخيانة محددًا اسماء المحافظات بطريقة أثارت غضب أبناء الصعيد وأبناء مصر الشرفاء.