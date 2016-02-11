الوفد الكندي ينتهي من تفتيش الإجراءات الأمنية على الركاب والبضائع بالمطار‎

صرح اللواء طارق زكي، رئيس قطاع الأمن بشركة مصر للطيران، أن الوفد الكندي انتهى من التفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات المتجهة إلى كندا.

وأوضح أن الوفد ضم عدد من الخبراء بقطاع الطيران وأشادوا بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطار القاهرة، موضحًا أنها حرصًا على تفقد الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين ركاب رحلة مصر للطيران رقم 996 والمتجهة إلى مطار تورنتو في كندا.

وأشار رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران، إلى أن الوفد بدأ في تفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الأثنين الماضي واستمر لمدة 4 أيام لينتهي اليوم الخميس، موضحًا أن الوفد قام بفحص ملفات برامج التدريب والبضائع والمستندات المستخدمة وفحص الأجهزة المستخدمة للكشف على حقائب الركاب والبضائع وطرق فحصها قبل شحنها ، وراجع الوفد كافة الخطوات المتبعة لتأمين الركاب والطرود والبضائع منذ دخولها إلى قرية البضائع وحتى شحنها على الطائرة المتجهة إلى كندا.