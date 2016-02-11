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إصابة 13 في مشاجرة بالطوب والحجارة بين قريتين بالمنيا.. وجلسة صُلح بينهما

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إصابة 13 في مشاجرة بالطوب والحجارة بين قريتين بالمنيا.. وجلسة صُلح بينهما إصابة 13 في مشاجرة بالطوب والحجارة بين قريتين بالمنيا.. وجلسة صُلح بينهما

مشاجرة – أرشيفية

 

أصيب 13 مواطنًا، في معركة بالطوب الحجارة، بين قريتين بسبب لعب الصبية في المنيا، وتم إجراء جلسة صلح بين الطرفين.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، اخطار من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بنشوب معركة بين أهالي قرية العوايسة، والإبعدية بمركز سمالوط بسبب خلافات بين الطبية بالقريتين، انتقل فريق من البحث الجنائي، وتبين حدوث خلافات بين طرف أول “محمود ح ع ، محمد ر أ ، علاء ج ع، مصطفي ر أ، فتحي ع م ، محمد أ م، محمود ن ل، إبراهيم خ إ، دسوقي ر د ، مصابون ، محمد أ ك “هارب” ، من قرية العوايسة ، وطرف ثاني ” أحمد ع ط ، عبد الله ع س ، مصطفي م ع. مقبوض عليهم ، محمد م ع ، يوسف ص م، ياسين ن ب، عيسي م أ ، محمد ع م، محمد أ ك ، هاربين من أبناء قرية الأبعدية ، بسبب خلافات الصبية ، وتهكم بعضهم علي الآخر.

تحرر محضرًا بالواقعة، وتدخل النواب لإنهاء النزاع بين رؤوس العائلات بالقريتين.

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