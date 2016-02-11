صور| محافظ سوهاج يشهد المنتدى العلمي الأول لطب الأسنان‎

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم منتدى سوهاج العلمي الأول لطب الأسنان، بحضور الدكتور شفيق الحكيم نقيب أسنان مصر، و د يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، و د. خالد نور رئيس المنتدي، و د. جمال عبد الحليم نقيب أطباء أسنان سوهاج والرئيس التنفيذي للمنتدي ، ونخبة من أساتذة طب الأسنان على مستوي الجمهورية.

حيث رحب المحافظ بـالحضور جميعًا، وأكد أن المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية هي أحد السبل الهامة لمنح المهارات العلمية والعملية اللازمة لطبيب الأسنان خاصة في سوهاج، وطلب تقديم المزيد من الدعم لمركز تدريب أطباء الأسنان بالمحافظة، لافتًا إلى دعم المحافظة الكامل للأطباء في سوهاج وخاصة من خلال العمل علي توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي للمغتربين في سوهاج وتقديم خدمة ملموسة وواقعية لهم في سبيل توفير الحياة الكريمة، كعامل جذب مهم لعملهم في سوهاج، مما يصب في مصلحة المواطن السوهاجي.

وتطرق إلي حديثه مع الدكتور وزير الصحة خلال لقائه برئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، معلنًا أن جميع المناصب الإدارية والقيادية ستكون مفتوحة في سوهاج سواء مدير “مستشفى أو إدارة أو وحدة أو مؤسسة” أمام جميع الأطباء سواء طبيب ” بشري ، أسنان، صيدلة أو علاج طبيعي”، شريطة أن يكون لديه رؤية إدارية وموهبة قيادية للعمل في الشارع والمستشفي قبل الجميع ويقدم قدوة حسنة لزملائه ، كما أعلن المحافظ أيضًا عن إنشاء أكاديمية للإدارة قريبًا في سوهاج.

ومن جانبه أعرب الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء أسنان مصر، عن شكره للمحافظ و الحضور، معربًا عن سعادته بالتواجد في سوهاج كأحد أهم محافظات الصعيد الذي عانى كثيرًا في الأعوام السابقة، لافتًا إلى تطور سوهاج الملحوظ عن الماضي، ومؤكدًا دعمه للمحافظة وأطباء الأسنان بها وتقديم المزيد من الدعم والتدريب للوصول بشباب أطباء الأسنان إلى التميز ومنحهم فرص تدريبية تزيد من مهاراتهم العملية في التعامل مع المرضي من المواطنين وخاصة أهالي وشعب سوهاج.