تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث "أبو العلا" لـ 21 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الخميس، جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة وذلك لجلسة 21 فبراير الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ باقى قرارات المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية أيمن محمود وحمدى الشناوى.

أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.