أمريكا: السعودية تعرض توسيع دورها في الحملة الجوية ضد داعش

قال متحدث باسم وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يوم الخميس عقب محادثات ثنائية بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين إن السعودية قررت زيادة مساهماتها العسكرية في الحملة المناهضة لتنظيم داعش ويشمل ذلك عرضا بتوسيع دور المملكة في الحملة الجوية.

والتقى كارتر مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي والذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في التحالف بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وبحسب رويترز قال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان “شكر الوزير ولي ولي العهد على مشاركته في اجتماع اليوم لوزراء دفاع التحالف .. وعلى قرار السعودية زيادة مساهماتها العسكرية لاسيما عرض المملكة توسيع دورها في الحملة الجوية.”