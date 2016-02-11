ميرنا وليد تخوض أولى تجاربها الإعلامية ببرنامج “ضي القمر”.. السبت المقبل‎

كتبت- إنجي لطفي

تألقت الفنانة ميرنا وليد منذ بدايتها مع الإمبراطور أحمد زكي في الراعي والنساء وانطلاقها في ذئاب الجبل، في العديد من الأدوار ولكن هذه المرة تطل علينا الفراشة الجميلة من خلال الشاشة الصغيرة شاشة التلفزيون

فقد تعاقدت «ميرنا»، على تقديم أول برنامج تلفزيوني لها كإعلامية على شاشة قناتي الحدث اليوم في برنامج بعنوان “ضي القمر”،

> وتدور فكرة “ضي القمر “هو برنامج اجتماعي لايت حالم يذاع من السبت إلى الإثنين الساعة الخامسة مساءًا من إعداد منى و إخراج غادة أشرف.

البرنامج يعود بنا وبالمشاهدين إلى الرومانسية والجمال سواء الداخلي أو الخارجي وينطلق بنا بعيدًا عن مشاكل السياسة والتي تشبعنا بها طوال الخمس سنوات الماضية.

تنطلق أولى حلقات البرنامج يوم السبت المقبل على الهواء مباشرة مع عالمة الفلك والجفر العالمية جوي عياد، أما يوم الأحد والذي يوافق عيد الحب العالمي 14 فبراير ستكون الحلقة عن الفالنتاين والعشاق.

وعلى جانب آخر وهو مجال التمثيل قالت ميرنا وليد ‘‘ أنا لن أترك مجال التمثيل، أينعم ابتعدت بعد مسلسلي” الإمام الغزالي” و” بفعل فاعل” في 2012 نظرًا لحملي وولادتي ولكني أحضر الآن لعمل سينمائي سأعود به قريبًا وهو يتم كتابته حاليًا والمفاجأة سيشاركني به بناتي.