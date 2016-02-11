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بداية تصوير «الميزان».. غادة عادل والجنايني بمسلسلهما الثاني على التوالي بعد «العهد»

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بداية تصوير «الميزان».. غادة عادل والجنايني بمسلسلهما الثاني على التوالي بعد «العهد» بداية تصوير «الميزان».. غادة عادل والجنايني بمسلسلهما الثاني على التوالي بعد «العهد»

 

غادة عادل

بدأ المخرج أحمد خالد موسى، يوم الخميس الماضي تصوير مسلسله الجديد “الميزان”، المسلسل ينتجه طارق الجنايني- تي فيجن- الذي قدم من قبل العديد من الأعمال الناجحة.

وكانت مرشحة للمشاركة في بطولته الفنانة روبي لكن ونتيجة لخلاف بينها وبين الشركة المنتجة تم الاتفاق بينهما بالتراضي على فسخ التعاقد، ليختار المنتج طارق الجنايني الفنانة غادة عادل لبطولة العمل في تعاونهما الثاني بعد مسلسل «العهد» الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

المسلسل يكتبه باهر دويدار ويلعب بطولته غادة عادل وباسل الخياط ومحمد فراج واحمد فهمي وناهد السباعي وشيرين رضا وصبري فواز وبيومي فؤاد واحمد العوضي وهنا الزاهد. المسلسل ستم عرضه في شهر رمضان 2016.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقى مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

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