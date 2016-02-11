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وزير المياه الأثيوبى: لن نقبل أن نسبب ضررا لمصر بسبب سد النهضة

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وزير المياه الأثيوبى: لن نقبل أن نسبب ضررا لمصر بسبب سد النهضة وزير المياه الأثيوبى: لن نقبل أن نسبب ضررا لمصر بسبب سد النهضة
قال موتو باداسا وزير المياه الأثيوبى إن بلاده لن تقبل أن تتسبب فى أى أضرار بمصالح من مياه النيل من جراء إنشاء سد النهضة، مشددا على تعهد بلاده بالالتزام بالتوصيات التى سيصدرها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان.

وأضاف بادسا - فى تصريحات صحفية اليوم على هامش ختام اجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم - أن أثيوبيا ومصر والسودان يعملون من أجل أن يكون الجميع رابحين ولا مجال للخسائر لأية من هذه الدول ، مشددا على ضرورة أن يتفهم الجميع هذه الرؤية التى تعتمد على أن الفائدة ستعم على الجميع ولن يكون هناك متضرر من إنشاء سد النهضة وأن نعمل سويا.

وأشار الوزير الأثيوبى إلى أن استمرار الاجتماعات يؤكد أن هناك إرادة من الجميع على مواصلة العمل سويا ، لافتا إلى أهمية استمرار بناء الثقة بيننا جميعا للصالح العام.

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مصر 365

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