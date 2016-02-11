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2500 مواطن يؤدون امتحانات محو الأمية بالسويس

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2500 مواطن يؤدون امتحانات محو الأمية بالسويس 2500 مواطن يؤدون امتحانات محو الأمية بالسويس
قالت عالية فريد، مدير عام هيئة تعليم الكبار "محو الأمية" بالسويس، إن 2500 مواطن أدوا امتحانات محو الأمية عقب تعليمهم القراءة والكتابة فى الفصول التى أعدتها الهيئة فى مديريات الشباب والرياضية والأوقاف.

وأضافت عالية فريد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المتقدين من المواطنين وجنود القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحة أن جميع المتقدمين فى الدورة الأخيرة التى أعدتها الهيئة أدوا الامتحانات، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بتصحيح الأوراق فى الكنترول تمهيدا لإعلان النتيجة عقب الانتهاء منه.

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