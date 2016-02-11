85 لاعبا ولاعبة يمثلون جامعة طنطا فى أسبوع شباب المدن الجامعية بكفر الشيخ

حضر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على رأس وفد مكون من 85 لاعبا ولاعبة يمثلون جامعة طنطا فعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية الرابع المنعقد بجامعة كفر الشيخ فى الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجارى.

وجه الدكتور عبد الحكيم الشكر للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ لاستضافتهم لهذا الملتقى.

مؤكداً أن العلاقة بين جامعتى طنطا وكفر الشيخ علاقة خاصة باعتبار الأخيرة جزء من جامعة طنطا قبل أن تستقل عنها مشدداً على استمرار أوجه التواصل بين الجامعتين بما يحقق مصلحتيهما ويعود بالنفع على تطوير التعليم الجامعى بصفة عامة.

وعن مشاركة جامعة طنطا فى فعاليات أسبوع شباب المدن أوضح رئيس الجامعة أنها تأتى حرصاً على تنمية الروح التنافسية بين الطلاب، وتبادل الخبرات، وتدعيم مواهبهم وحثهم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة بالجامعة وذلك فى إطار التوجه العام للقيادة السياسية إلى الاهتمام بالشباب.

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، قد أطلق إشارة البدء لتحرك طابور العرض للوفود المشاركة من 18 جامعة مصرية تتنافس فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية منطلقاً من أرض الجوالة لبدء المسابقة الكشفية متوجهاً إلى الصالة الغطاة معلناً بذلك افتتاح أسبوع شباب المدن الجامعية الرابع.

يذكر أن رئيس جامعة طنطا شارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية لشئون التعليم والطلاب الذى انعقد اليوم بجامعة كفر الشيخ قبل انطلاق فعاليات أسبوع شباب المدن الجامعية وحضره الدكتور مدثر طه أبو الخير.

>



>