محافظ الإسماعيلية يلزم المعلمين الجدد بمحو أمية 10 أفراد لكل خريج خلال سنة

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعا اليوم، الخميس، بحضور المهندس أبوالسعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة والدكتورة أسماء عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم ونورهان سيد عيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالإسماعيلية، وذلك لبحث ومناقشة سبل إنهاء الإجراءات التنفيذية لتعيين المعلمين الجدد من الخريجين من أبناء المحافظة الذين تم اختيارهم ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد على مستوى الجمهورية .

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة آليات تنفيذ ما تضمنه عقد الوزارة مع الخريجين بشأن إلزامهم بمحو أميه عدد 10 إفراد لكل خريج ضمن شروط التعيين خلال سنة على الأكثر من تاريخ التعاقد مع كل خريج .

وقد أكد المحافظ خلال الاجتماع على وضع آلية خاصة لتنظيم العمل وتيسير وتبسيط جميع الإجراءات بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظة وتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية المتعلقة بمحو الأمية والتعامل مع الأميين من أجل تحقيق المستهدف ووضع برنامج زمنى محدد على أن يتم البدء فى التنفيذ اعتبارا من 20 فبراير الجارى وينتهى فى 20 من شهر يوليو 2016، ويتم عقد الاختبارات بعدها للتحقق من النتائج ونسب التنفيذ والوصول إلى الهدف المنشود.