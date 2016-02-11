حوار - سعد سمير: تراجعت عن الرحيل من الأهلي ومكالمة خاصة مع جبر بسبب إيفونا

كيف يرى ابتعاده عن تشكيل الأهلي الأساسي؟ ولماذا تراجع عن الرحيل؟ وما كواليس حديثه مع علي جبر مدافع الزمالك بسبب ماليك إيفونا؟ سعد سمير يتحدث.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

سعد سمير غاب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي منذ انضمام رامي ربيعة وأحمد حجازي. فظهر مرة واحدة فقط في التشكيل.

وتحدث سعد سمير في حوار مطول مع الصحفيين بحضور مراسل FilGoal.com عن الفترة الأخيرة والرحيل عن الأهلي وحديثه مع علي جبر بعد السخرية العديدة من اللاعب بعد هدف ماليك إيفونا.

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وكل ما يلي على لسان سعد سمير.

الرحيل عن الأهلي

"نعم. فكرت في الرحيل عن الأهلي في الفترة الماضية".

"تلقت عرضا خارجيا وفكرت في الرحيل عن صفوف الفريق من أجل المشاركة والحفاظ على مكاني في منتخب مصر".

"ولكن بعد ذلك تراجعت عن الفكرة".

"تحدث معي أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من بينهم نجوم كبارة وأٌقنعوني بالبقاء".

"أكدوا لي بأنني من القوام الرئيسية للنادي. ومن هنا فكرت في مصلحة النادي وليس مصلحتي الشخصية. وهذا ما فعلته مع الأهلي رغم غيابي عن التشكيل".

الغياب عن التشكيل

" في الحقيقة لا أعرف لماذا أنا خارج التشكيل منذ بداية الموسم".

"الأمر غريبا بالنسبة لي. ولكني بكل تأكيد أحترم وجهة نظر الجهاز الفني. فالجهاز له كامل الحرية في اختيار التشكيل الأنسب من وجهة نظره".

"أنا أؤمن بقدراتي جيدا وأقوم بتقييم أدائي كل فترة. وعودتي إلى التشكيل عاجلا أم أجلا".

"لم ولن أتحدث مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني في مسألة غيابي عن التشكيل".

"لست من هذا النوع. لا أفتعل أي مشاكل وخصوصا في الوقت الحالي حتى لا يتأثر الفريق في مشواره لاستعادة لقب الدوري".

حسم لقب الدوري للأهلي؟

"لست مع تلك النغمة السائدة".

"الأهلي لم يحسم لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك".

"متبقي 18 مباراة والفارق 7 نقاط فقط. وبالتأكيد الفارق ليس كبيرا".

أمام الزمالك والتشكيل الأنسب

"قدمنا مباراة أكثر من رائعة أمام الزمالك والفوز كان ضروريا للغاية وهو ما حدث".

"العامل النفسي كان لصالح الأهلي وخصوصا دخولنا المباراة بفارق 4 نقاط وهو الأمر الذي أثر على لاعبيه".

"مباريات القمة تحتاج لعناصر الخبرة ومن هنا وجود نجوم مثل أحمد فتحي وحسام عاشور وحسام غالي وعبد الله السعيد أعطى الفريق ثقلا كبيرا للفريق".

"بالنسبة لخط الدفاع المنافسة قوية للغاية بيننا. ووجودي على مقاعد البدلاء بجانب محمد نجيب ساعد في ارتفاع مستوى حجازي وربيعة".

"حجازي من أفضل اللاعبين في مصر وتحدث معي قبل الانضمام إلى الأهلي".

مكالمة خاصة مع علي جبر بسبب إيفونا

"ارتبط بعلاقة قوية للغاية مع علي جبر".

"احترمه بشدة وهو صديقي وشعرت بالحزن بسبب السخرية منه".

"تحدث معه وقلت له: لا تحزن ولا تستاء. أنت من أفضل المدافعين في مصر".

"شعرت بالحزن بسبب ما حدث معه بعد هدف إيفونا".