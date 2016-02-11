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«جنرال موتورز» تستأنف إنتاجها في مصر الأحد المقبل

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«جنرال موتورز» تستأنف إنتاجها في مصر الأحد المقبل «جنرال موتورز» تستأنف إنتاجها في مصر الأحد المقبل

جنرال موتورز

أعلنت شركة (جنرال موتورز – ) عن استئناف عمليات الإنتاج بمصنعها بالسادس من أكتوبر، بدءاً من الأحد المقبل، طبقا لما تم التصريح به مسبقا.

وأكدت الشركة – في بيان اليوم الخميس، ثقتها في الاقتصاد المصري الواعد الذي طالما آمنت بقدراته بداية من عام 1983 حيث كانت من أوائل الشركات التي قامت بإنشاء مصنع لها بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، مروراً بالعديد من الاستثمارات التي مثلت حجر زاوية ليس فقط في تاريخ الشركة ولكن في صناعة السيارات المصرية والاقتصاد المصري ككل، متجاوزة الكثير من التحديات، وهو ما يعكس مدي تمسكها بالتواجد في هذا السوق الاستراتيجي الهام.

ووجهت الشركة، الشكر لكافة مسئولي المصرية والقائمين على القطاع المصرفي للمجهودات التي تبذل لتخطى هذه المرحلة.

كما أكدت الشركة حرصها على استمرارها في السوق المصرية، ليس فقط حفاظاً على تاريخها الثري على مدار 30 عاما، ولكن أيضاً التزاماً منها تجاه الصناعة والاقتصاد المصري الذي تمثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها إحدى ركائزه الهامة.

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