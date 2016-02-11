إصابة 13 فى معركة بالحجارة بين قريتين بالمنيا.. وجلسة صلح تنهى المشاجرة

أصيب 13مواطنا، فى معركة بالطوب والحجارة، بين قريتين بسبب لهو الصبية فى المنيا، وتم إجراء جلسة صلح بين الطرفين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بنشوب معركة بين أهالى قرية العوايسة، والأبعدية بمركز سمالوط بسبب خلافات بين الصبية بالقريتين.

انتقل فريق من البحث الجنائى، وتبين حدوث خلافات بين طرف أول "محمود .ح"، "محمد .ر"، "علاء. ج" ، "مصطفى .ر" ، "فتحى .ع" ، "محمد . أ " و"محمود .ا " ، "إبراهيم . خ" و "دسوقى .ى "، مصابون، " أحمد.ا " هارب ، من قرية العوايسة، وطرف ثانى "أحمد . ع "، و"عبد الله .س" ، "مصطفى . م " ، مقبوض عليهم، و" محمد . م " و "يوسف . ص" ، وياسين .ن "، "عيسى .م " ومحمد .ع" ، "محمد . ا " ، هاربين من أبناء قرية الأبعدية، بسبب خلافات الصبية، تحرر محضر بالواقعة ، وتدخل النواب الدائرة لإنهاء النزاع بين رؤوس العائلات بالقريتين.

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