إخلاء سبيل 3 سائقين بـ"أوبر" سلمهم سائقو التاكسى الأبيض للمرور

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد كمال السماحى، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل 3 سائقين من شركة "أوبر" وكريم لتأجير السيارات سلمهم سائقو التاكسى الأبيض إلى الإادارة العامة للمرور بدون ضمانات، كما طلبت النيابة تحريات إدارة مرور القاهرة حول عمل الشركة .

وتبين من التحقيقات أن سائقى شركة أوبر وكريم تعمل بشكل قانونى، وأظهرت التحقيقات أن سائقى التاكسى الأبيض يتهمون شركة أوبر وكريم بقطع أرزاقهم واحتكار الزبائن لهم فقط .

البداية عندما نصب عدد من سائقى التاكسى الأبيض كمينا لسائقى شركة أوبر وكريم كمينا أمام الإدارة العامة للمرور بمدينة نصر، واتصلوا بهم على أنهم زبائن، ثم قاموا بالإمسالك بهم وتسليمهم إلى المرور.

يذكر أن عدد من سائقى التاكسى الأبيض تقدموا إلى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ لرفع دعاوى قضائية ضد شركتى ”أوبر” و”كريم”، وهما شركتان للسيارات الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية GPS، والتي لقيت مؤخرًا رواجًا، وأصبح عدد لا بأس به يفضلها فى التنقل وذلك بدعوى عملها بشكل غير قانونى.

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