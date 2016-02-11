الأمم المتحدة: المشهد فى حلب "بشع"

>وصف مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الوضع المتدهور فى حلب بأنه "بشع" وحذر من أن ما يصل إلى 300 ألف شخص معرضون لخطر الحصار.

وقال الحسين فى بيان اليوم الخميس إن نحو 51 ألف مدنى نزحوا عن ديارهم منذ الهجوم الأخير للحكومة السورية على حلب، أكبر المدن السورية، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى تقارير تتحدث عن "ضربات جوية عديدة للطائرات الروسية والسورية" هناك، وأضاف الحسين قائلا "تغرق الأطراف المتحاربة فى سوريا باستمرار فى أعماق جديدة، دون أدنى اهتمام على ما يبدو بالموت والدمار الذى يجتاح مختلف أرجاء البلاد".