عضو"مكافحة الفيروسات الكبدية": اتجاه لعلاج فيروس "سى" فى 8 أسابيع

أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هناك اتجاها جديدا لعلاج مرضى فيروس "سى" خلال 8 أسابيع فقط باستخدام مزيج من أدوية سوفوسبوفير "سوفالدى" وسميبربيفير "أوليسو"، شريطة ألا يكون المريض يعانى من تليف الكبد أو خضع للعلاج سابقا بواسطة الإنترفيرون، وذلك للحصول على أعلى معدلات شفاء.

وأوضح الدكتور جمال عصمت خلال مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد، المنعقد حاليًا بأحد فنادق القاهرة أن إحدى التجارب الإكلينيكية التى أجريت على 60 مريضا بفيروس "سى" فى مصر، تحت إشراف قصر العينى والمركز القومى للكبد، كشفت أن المرضى الذين خضعوا لهذه الاستراتيجية العلاجية أظهروا نتائج رائعة، وتم علاج المرض بشكل تام لدى أغلب المرضى.

وأضاف د.جمال عصمت: قد يتم تطبيق هذه الخطة العلاجية فى المستقبل ولكن بعد إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التأكيدية، وخاصةً أن الواقع يختلف عن حال التجارب الإكلينيكية.

يذكر أن أغلبية أدوية علاج فيروس "سى" الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا تستخدم لمدة 12 أسبوعا، وقد تزيد المدة حسب حالة المريض.

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