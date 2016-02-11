مشرعون بأوهايو يوافقون على قطع المعونة عن منظمة للصحة الإنجابية فى أمريكا

وافق المشرعون بولاية اوهايو الأمريكية، أمس الأربعاء، على مسودة قرار تقضى بحرمان المجموعات التى تقوم بالإجهاض أو تشجع عليه من التمويل الاتحادى أو ذلك الخاص بالولاية ما يمنع منظمة "بلاند بيرنتهود" للصحة الإنجابية من 1.3 مليون دولار كانت تستخدمها سنويا فى فروعها وعياداتها.

ومن المتوقع أن يوقع جون كاسيتش حاكم أوهايو والمرشح الجمهورى فى سباق الرئاسة الأمريكية مسودة القرار الذى كان مجلس الشيوخ بالولاية قد وافق عليه.

ووافق المشرعون على مسودة القرار بأغلبية 59 ومعارضة 32 صوتا.

واوهايو أحدث ولاية تفكر فى ذلك فى أعقاب قيام ناشطين معارضين للإجهاض ببث سلسلة من مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خفية، والتى تشير إلى قيام المنظمة ببيع أنسجة الأجنة الناتجة عن الإجهاض.

يجئ اقتراع اوهايو عقب خطوة مماثلة فى ولاية تكساس فيما أوقف قاض اتحادى جهود لويزيانا لمنع تمويل المنظمة.

وقام مركز التقدم الطبى ومقره كاليفورنيا -وهو هيئة من الصحفيين تقول إنها تكرس جهودها لنشر ومراقبة الأخلاقيات الطبية- بتصوير مقاطع فيديو خفية بثتها وسائل التواصل الاجتماعى توضح قيام المنظمة ببيع أنسجة وأعضاء بشرية من أجنة الإجهاض.

وقالت المنظمة إن مقاطع الفيديو أججت المشاعر المناهضة للإجهاض فى البلاد والكونجرس بعد أن شوهت دون وجه حق مشاركتها فى برامج التبرع بالأنسجة بغرض الأبحاث الطبية.

>كما قال اتحاد منظمة "بلاند بيرنتهود" بالولايات المتحدة، إنه لم يتربح من أنسجة الأجنة، وإنه لا توجد منفعة مادية من وراء التبرع بالأنسجة سواء للمريض أو "بلاند بيرنتهود".