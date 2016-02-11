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مفاجأة.. 20.5% من أطفال مصر يعانون من مرض السمنة

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مفاجأة.. 20.5% من أطفال مصر يعانون من مرض السمنة مفاجأة.. 20.5% من أطفال مصر يعانون من مرض السمنة
أكد الدكتور أحمد البليدى، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية طب قصر العينى، أن تعانى من كارثة صحية تتمثل فى زيادة وزن الأطفال.

وأوضح البليدى أن 20.5% من أطفال مصر يعانون من السمنة، وهذا خطير للغاية حيث تتسبب فى ارتفاع فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين ومرض السكر من النوع الثانى والتهاب المفاصل، كما تزيد من فرص الوفاة المبكرة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد البليدى، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية طب قصر العينى، فى المؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الجديد فى طب الأطفال حديثى الولادة".

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