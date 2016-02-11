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بالفيديو: لمّعي الفضّة بقشرة الموز

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الخميس 11-02-2016 11:24

تضفي "اكسسوارات" المنزل الفضّة رونقاً جذاباً على المساحة، إذ يعكس لونها الفخامة، وهي تغني "ديكورات" الصالات خصوصاً، ما يستدعي الحفاظ على بريقها.
في ما يأتي، طريقة سريعة ومبتكرة لتنظيف أواني الفضة بقشرة الموز الغنية بزيوت طبيعية نافعة في التلميع.

أنت بحاجة إلى:
- قشرة من ثمرة الموز.
- قطعة من القماش الناعم.

الطريقة:
1. قشري ثمرة الموز، واقطعي قشرتها إلى نصفين.
2. ادعكي "الاكسسوار" الفضة، بالجانب الداخلي لقشرة الموز.
3. وأخيراً، امسحي بقايا الموز بقطعة من القماش الناعم.. وستلاحظين الفرق!

استعمالات أخرى لقشرة الموز:
| تساهم قشرة الموز في التخفيف من الآلام الناتجة عن لدغات الحشرات، كالبعوض، فضلاً عن الخدوش الطفيفة.
| يمكن الاستعانة بقشرة الموز، في تلميع أوراق النبات المنزلي.

 

 

 

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سيدتي

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