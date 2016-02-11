ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل بقالة لاستيلائهما على أموال الدعم بإمبابة

ألقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على رئيس مكتب تموين ومالك محل بقالة بالمنيرة الشرقية أول فى إمبابة، لاستيلائهما على أموال الدعم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بامتناع رئيس مكتب تموين ومالك محل بقالة بالمنيرة الشرقية أول فى منطقة إمبابة، بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، عن تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة منذ عام 2015 الخاصة بالمواطنين، واستيلائهما على أموال الدعم المقررة لهم دون علمهم ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى، متربحين من وراء ذلك، وزيادة عدد الأفراد بالبطاقات من خمس أفراد إلى 9 ، ما يعد استيلاء على المال العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنهما، وتبين استيلائهما على 9 آلاف و244 جنيها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.