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رغم انطلاق مباراته أمام الاتحاد.. رئيس أسوان يعلن انسحاب ناديه من الدوري

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رغم انطلاق مباراته أمام الاتحاد.. رئيس أسوان يعلن انسحاب ناديه من الدوري رغم انطلاق مباراته أمام الاتحاد.. رئيس أسوان يعلن انسحاب ناديه من الدوري

أعلن حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان انسحابه من الدوري الممتاز وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في المسابقة.

وخلال لقاء مع أون تي في أكد عبد القادر أن ناديه لن يستكمل مسابقة الدوري نظرا لضعف التدعيم المادي لناديه.

وأشار حسن عبد القادر أن نادي أسوان لا يمتلك الإمكانيات المادية للسفر والإقامة في القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في الجولة المقبلة.

وانطلقت مباراة أسوان والاتحاد السكندري بشكل طبيعي ليصبح قرار الانسحاب غامضا.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

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