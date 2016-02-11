تقرير في الجول - من المستفيد من انسحاب أسوان ' مدرب الأهلي السابق والزمالك '

كيف سيتغير شكل الدوري المصري الممتاز إذا تم تفعيل انسحاب أسوان من المسابقة؟

رئيس الفريق الجنوبي أعلن انسحابه من البطولة بسبب أزمة مالية كبيرة يمر بها النادي تجعله غير قادر على تحمل نفقات السفر والانتقالات. (طالع التفاصيل)

فمن المستفيد لو أصبح الدوري من 17 فريق وليس 18؟

مبروك

أول المستفيدين سيكون فتحي مبروك مدرب اتحاد الشرطة لأنه سيبتعد عن دائرة الهبوط، فالفريق يحتل حاليا المركز الـ16.

وإذا انسحب أسوان فعلا سيرتقي مدرب الأهلي السابق للمركز الـ15 مع الشرطة تاركا غزل المحلة وحرس الحدود وحدهما في منطقة الهبوط.

إلا إذا قرر اتحاد الكرة هبوط 3 أندية مع نهاية الموسم حتى لو انسحب أسوان.

طالع ترتيب الدوري من هنا.

الزمالك

المستفيد الثاني سيكون الزمالك لأن أسوان كان أحد معرقليه في الدوري حين انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من الموسم الحالي.

نقطة الزمالك ستلغى وفي مقابلها 3 نقاط حققها الأهلي أمام أسوان (حين هزمه 3-1 في برج العرب).

وبالتالي سيصبح الفارق بين الكبيرين 5 نقاط فقط لصالح الأهلي وليس 7 في صدارة الدوري.

الفرق التي ستفقد 3 نقاط إذا انسحب أسوان لأنها فازت عليه هي الأهلي والاتحاد ومصر للمقاصة وإنبي والمصري والإنتاج الحربي.

أما الفرق التي تعادلت مع أسوان فستفقد نقطة واحدة وهي الزمالك وطلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجيت وسموحة والداخلية والإسماعيلي.

فهل يرحل فعلا فريق الجنوب عن الدوري لتحدث تغيرات عديدة في المسابقة؟