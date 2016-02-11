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أسوان ' المنسحب ' يهزم الاتحاد ويتخطاه في الترتيب

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أسوان ' المنسحب ' يهزم الاتحاد ويتخطاه في الترتيب أسوان ' المنسحب ' يهزم الاتحاد ويتخطاه في الترتيب

فاز أسوان على ضيفه الاتحاد بهدف إبراهيم القاضي في الدقيقة السادسة في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز الخميس.

وارتقى فريق الجنوب للمركز الـ11 بهذا الفوز ليسبق الاتحاد في جدول الترتيب، إذ تراجع الأخير للمركز الـ12.

وأهدر الاتحاد فرصة التعادل حين سدد لاعبه هشام شحاتة الكرة بجوار القائم من ركلة جزاء احتسبت له في الدقيقة 29.

وصرح رئيس النادي قبل المباراة أن أسوان سينسحب من البطولة بسبب أزمة مالية كبيرة داخل النادي.

ويقدم الفريق أداء لا بأس به مع المدرب عماد النحاس بينما نال زعيم الثغر الهزيمة الرابعة على التوالي.

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