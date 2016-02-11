مدرب الزمالك - أليكس ماكليش في الصورة من جديد

علم FilGoal.com أن أليكس ماكليش المدرب الإسكتلندي قد دخل ضمن المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ماكليش كان ضمن المرحشين لتدريب الزمالك من قبل، لكن الإدارة اتجهت في النهاية لجلب ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي.

وعلم FilGoal.com أن أحد الوكلاء عرض اسم أليكس ماكليش على إدارة الزمالك من جديد.

ورغم أنه ضمن المرشحين، لكن النية داخل إدارة الزمالك تتجه لعدم التعاقد مع المدرب لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

وكان الزمالك قد أقال مدربه أحمد حسام "ميدو" على خلفية الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري وأسند المهمة لمحمد صلاح كمدرب بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم جديد.

اقرأ أيضا - مدرب الزمالك - أليكس ماكليش.. اكتشفه فيرجسون واكتشف جو هارت وأرتيتا