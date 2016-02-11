أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الزمالك - أليكس ماكليش في الصورة من جديد

Google+ Print
مدرب الزمالك - أليكس ماكليش في الصورة من جديد مدرب الزمالك - أليكس ماكليش في الصورة من جديد

علم FilGoal.com أن أليكس ماكليش المدرب الإسكتلندي قد دخل ضمن المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ماكليش كان ضمن المرحشين لتدريب الزمالك من قبل، لكن الإدارة اتجهت في النهاية لجلب ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي.

وعلم FilGoal.com أن أحد الوكلاء عرض اسم أليكس ماكليش على إدارة الزمالك من جديد.

ورغم أنه ضمن المرشحين، لكن النية داخل إدارة الزمالك تتجه لعدم التعاقد مع المدرب لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

وكان الزمالك قد أقال مدربه أحمد حسام "ميدو" على خلفية الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري وأسند المهمة لمحمد صلاح كمدرب بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم جديد.

اقرأ أيضا - مدرب الزمالك - أليكس ماكليش.. اكتشفه فيرجسون واكتشف جو هارت وأرتيتا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع