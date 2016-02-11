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سعد سمير يكشف حديث أبو تريكة معه عقب الفوز على الزمالك: أنا الأسد أهو

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سعد سمير يكشف حديث أبو تريكة معه عقب الفوز على الزمالك: أنا الأسد أهو سعد سمير يكشف حديث أبو تريكة معه عقب الفوز على الزمالك: أنا الأسد أهو

كشف سعد سمير مدافع النادي الأهلي عن تلقيه مكالمة هاتفية من رمز النادي محمد أبو تريكة عقب فوز الفريق أمام الزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري. لقاء شهد هدف أكثر من رائع من ماليك إيفونا وكوميديا من سعد سمير عقب المباراة.

وعن إيفونا، قال سعد سمير: "علاقتي بإيفونا جيدة. هو لاعب رائع ومفيد للغاية للفريق. ونجلس في عديد المرات سويا وأقوم بتعليمة مشاهد كوميدية من مسرحات مصرية وكذلك مجموعة أغاني شعبية".

قبل أن يكشف مدافع الأهلي عن تلقيه مكالمة هاتفية من أبو تريكة، قائلا: "عقب المباراة وجدت اتصالا من رقم غريب".

وأوضح "قمت بالرد فوجدت شخصا يقول لي "أنا الأسد أهو.. أنا الأسد أهو". إنه أبو تريكة".

وأضاف في حديث مع الصحفيين "أبو تريكة حرص على تهنئتي والتأكيد لي على أن الروح الجيدة بين اللاعبين خلال اللقاء كانت أكثر من رائعة".

وأتم حديثه قائلا: "أخذت وقتا طويلا لتعليم إيفونا أغنية (أنا الأسد أهو)".

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فيديو اليوم السابع