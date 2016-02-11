محافظ المنيا يبحث تفعيل دور الجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل للشباب

شهد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اللقاء التشاوري لبرنامج المنح الصغيرة الذي نظمته جمعية الخشابة للتنمية، بهدف تفعيل دور المجتمع المدني وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية والمسئولين الحكوميين للمشاركة في الحوار والتشاور حول القضايا البيئية ذات الأولوية.

أكد المحافظ على أهمية دور الجمعيات الأهلية، خاصة في المرحلة القادمة من خلال المشاركة مع الحكومة، معلنًا أن المحافظة لن تقصر في دعم أي عمل يخدم المجتمع.

وطالب المحافظ بتفعيل دور الجمعيات الأهلية لخدمة جميع المواطنين من خلال القيام بمشاريع واعدة توفر فرص عمل للشباب، وقال‘‘ الشباب لديه الأفكار الجادة والمبدعة ولكن ينقصه المشاركة’’، وأعلن أن مكتبه مفتوح لاستقبال كل الأفكار الشبابية الواعدة والتي تصب في صالح المجتمع.

واستعرض اللقاء عدد من المشاريع البيئية، والتي تقوم بها الجمعيات في عدد من المراكز واستمع المحافظ إلى مجموعة من التحديات والمعوقات التي، حيث أجمع المشاركون على ضرورة التركيز على الجانب التوعوي للعمل على تعديل سلوكيات المواطنين ونشر الفكر الايجابي.