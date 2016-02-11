رئيس الوزراء: توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير منطقة الأهرامات

أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زيارة اليوم، الخميس، بمرافقة وزيرى السياحة والآثار ومحافظ الجيزة، إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، والتى يجرى العمل به تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمجموعة العمل المنوطة بالمشروع، والتى تضم وزارات الآثار والسياحة والإسكان، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه المهندس شريف إسماعيل خلال الجولة بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة، وأكد أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذه، مشيراً إلى أن منطقة الأهرامات تعتبر من أعظم المناطق الأثرية والسياحية على مستوى العالم بما تحوية من آثار تخلد تاريخ وحضارة شعب عظيم، الأمر الذى يتطلب تنفيذ مشروع لتطويرها بما يتماشى مع تلك الأهمية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلى من الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار حول خطوات تنفيذ المشروع، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والتى تتضمن رفع الكفاءة للاحتياجات الأساسية (النظافة – الأمن – المظهر الحضارى)، إلى جانب وضع البرامج التدريبية لرفع مستوى العاملين بالمنطقة، فضلاً عن وضع اللوحات الارشادية الخاصة باسعار الخدمات باللغات المختلفة، هذا وتمت الاشارة إلى أنه سيتم تمويل تلك الأعمال من صندوق التنمية السياحية بالتعاون مع وزارة الاثار، على أن تنتهى المرحلة الثانية من عملية التطوير بحد أقصى ستة اشهر، كما طالب رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ مشروع التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية فى هذا المجال.

وأشار وزير الاثار إلى أن الأعمال المطلوبة لتطوير الموقع تتضمن الانتهاء من تركيب المحولات وتوصيل الكهرباء لإنارة المنطقة الأثرية والظهير الصحراوى، وكذا تمهيد الظهير الصحراوى الداخلى والخارجى والمتفق عليه مع مديرية أمن الجيزة، هذا بالإضافة إلى إنشاء بوابتين حديد عند منفذ الدواب ومنطقة مقابر أبو عويان. كما تتضمن الأعمال إعداد لوحات إرشادية بعدد 100 لوحة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية حسب تقرير قطاع الآثار المصرية بالاحتياجات المطلوبة، هذا بالإضافة إلى إنشاء مكتبين للاستعلامات عند بوابتى فندق مينا هاوس وأبو الهول، وكذا الانتهاء من توريد وتشغيل عدد 50 دورة مياه ثابتة ومتحركة، وعمل أبراج للمراقبة لتأمين الشرطة على طريق الفيوم والظهير الصحراوى.

>وأكد الدماطى حرص كافة الجهات المشاركة فى مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، على تكاتف الجهود والعمل ليل نهار، لإتمامه على أكمل وجه وفى التوقيتات المحددة له، بما يتناسب مع قيمة هذا الموقع التاريخية والأثرية.

وأوضح الوزير أن مشروع التطوير القديم للموقع بدأ عام 2008 ثم توقف فى عام 2011 لنقص الموارد المالية نتيجة الظروف التى مرت بها البلاد، مشيراً إلى أن ميزانية المشروع بلغت فى ذلك الوقت نحو 350 مليون جنيه.

وأضاف الدماطى أن المشروع يتضمن إصدار بطاقات هوية للجمال والخيول وأصحابهم والباعة بالمنطقة الأثرية، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة، كما سيتم استحداث رقم للخط الساخن بالتعاون مع وزارة الاتصالات حتى يتسنى للزوار الاتصال به عند وجود أى شكوى بالمنطقة. وأوضح الوزير أن أعمال المشروع تم إسنادها إلى شركة كوين التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقد شملت زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، تفقد غرفة الكنترول بالمنطقة، ومشاهدة قسم الهرم ومخزن السيارات من الأعلى، وكذا تفقد استراحة الملك فاروق، ومتابعة بدء أعمال تركيب دورات المياه المتنقلة الجديدة وتوصيل المرافق بها، كما شملت الجولة زيارة مركب خوفو الثانية الجديدة، بالإضافة إلى تفقد مشروع البوابات الجديدة ومركز الزوار بطريق الفيوم، كما قام رئيس الوزراء بزيارة المتحف المصرى الكبير، وتفقد خلالها الأقسام الخاصة بترميم الآثار.