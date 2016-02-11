ماذا قالت نجلاء العور بعد اختيارها وزيرة تنمية المجتمع؟

توجهت معالي نجلاء محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية التي أولياها لنا، وللمرأة بشكل كبير في التشكيل الوزاري الجديد، والانضمام لفريق عمل حكومة المستقبل.

وأشارت معاليها إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للعمل الحكومي كانت وما زالت متجددة وإعلانه عن التشكيل الجديد للحكومة الاتحادية يشكل خارطة طريق للعبور نحو المستقبل، وتحقيق تطلعات شعب الإمارات، فيما حددت أولويات جديدة عنوانها المستقبل، وتشجيع الشباب، ونشر السعادة، وتطوير التعليم، إضافة إلى التعامل مع ملفات وطنية متجددة يكون المواطن في قلب أولوياتها.

وقالت معاليها " أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في إعلانه للتشكيل الوزاري إلى كوني جزءا من فريق عمله في الحكومة منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006 وحتى إعلانه عن التغييرات التاريخية هذا الشهر، ولي الفخر بكوني جزءا من هذا الفريق، حيث واكبت خلال هذه الفترة رؤيته ولمست قرب القيادة من المواطن، وتلمسها لاحتياجاته، وسعيها الدائم لإسعاده، فيما جعلت جل اهتمامها في الارتقاء بمستوى رفاهيته، من خلال السياسات الحكومية والقوانين والمبادرات التي تصب في مصلحة تنمية المجتمع وخدمة كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات".

> وأضافت "نحن فخورون بقيادة أبهرت العالم بطموحها واستشرافها للمستقبل، وأمامنا مسؤولية وطنية خلال الفترة القادمة لإحداث نقلة جوهرية في بنيان المجتمع انسجاماً مع تطلعات قيادتنا.

فيما ثمنت معاليها دعم معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حيث قالت " لطالما استفدت من معاليه خلال عملي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما قبلها في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وفي عدد من المبادرات واللجان الوطنية سواء من الجانب القيادي وروح الفريق الواحد، وصولاً للجانب الشخصي، حيث تميزت مسيرة عملي معه بالطاقة الإيجابية والإبداع في العمل، والثقة بلا حدود، وسنكمل هذه المسيرة بإذن الله بكل ثقة".

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