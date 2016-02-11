"طب بنها" تعقد مؤتمرها السنوى السابع تحت عنوان "ضعف عضلة القلب"

نظمت جامعة بنها، اليوم الخميس، المؤتمر السنوى السابع لقسم أمراض القلب بكلية طب بنها، والذى عقد تحت عنوان "ضعف عضلة القلب"، بمدرج المركز الثقافى للمرأة ببنها، وذلك تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور هشام ابو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ورئيس المؤتمر الدكتور أسامة سند، والدكتور خالد الرباط رئيس قسم القلب بطب بنها.

من جانبه قال الدكتور خالد الرباط خلال فاعليات المؤتمر، إن مرض ضعف عضلة القلب يعتبر من أخطر الأمراض وأكثرها تأثيرا على الحياة، وهناك طرق حديثة تم استخدامها فى التشخيص المبكر للمرض وكذلك الطرق الحديثة فى العلاج الدوائى، وكذلك التداخلى لسرعة علاج ضعف عضلة القلب ومنع المضاعفات لتحسين كفاءة الحياة.