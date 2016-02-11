مباحث التموين بالسويس تضبط نصف طن لحوم فاسدة

تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط نصف طن لحموم فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمى بمحلات الكباب والكفتة.

حيث قاد العقيد يوسف حمدين، مدير مباحث التموين بالسويس، يرافقه كل من هانى غلاب، كبير مفتشى التموين ، ومحمد عبد الوهاب مفتش التموين ، حملة تموينية على العديد من المحلات والمطاعم بأحياء السويس الخمسة، وتم خلالها من ضبط 121 كليو لحوما فاسدة بإحدى محلات الكباب بحى الأربعين والباقى فى العديد من المطاعم المأكولات.

حيث تم تحرير محاضر بالواقعة لأصحاب المحال التجارية التى تم ضبط فيها لحوم فاسدة تمهيدا لإعدامها .



>