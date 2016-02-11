بالأسعار.. أفضل أنواع الحليب الصناعي للرضَّع

يعدُّ حليب الثدي أفضل أنواع الحليب الذي يتناوله الرضيع، فقد أودع الله فيه كل ما يحتاجه الرضيع من الفيتامينات والمعادن والبروتين، وما يكسبه المناعة والصحة، لكن ولظروف قد لا تتمكِّن الأُم من إرضاع طفلها طبيعياً لأسباب عديدة منها مرضها أو قلة لبنها أو ربما حساسيَّة خلقيَّة يولد بها الطفل ضد اللبن واللاكتوز، ما تضطر لإرضاعه صناعياً.

«سيدتي وطفلك» قامت بجولة وجمعت لك أفضل أنواع الحليب الصناعي، من حيث الجودة لاختيار ما يناسبك منها أو استشارة طبيبك لينصحك بأحد الأنواع.

• معايير تحديد مقدار الرضعة المناسبة لسن الطفل:

ـ أولاً يحتاج الطفل خلال الأيام الأولى إلي نحو 60 ـ 90 ملليغراماً كل 3: 4 ساعات يومياً، وإذا وجدت طفلك ينام لساعات طويلة تمتد لأكثر من 5 ساعات أيقظيه ليتناول الرضعة.

ـ مع نهاية الشهر الأول يمكنك زيادة الجرعة إلى 120 ملليغراماً كل 4 ساعات.

ـ مع بداية الشهر السادس زيدي كميَّة الجرعة لتكون 180ـ 240 ملليغراماً كل 4 ـ 5 ساعات.

ـ في المتوسط يجب أن يحصل الطفل على 75 ملليغراماً لكل 453 غراماً وزناً. وإذا شعرت بحاجة طفلك للمزيد يجب استشارة الطبيب الخاص بطفلك.

• متى تعرفين أنَّ طفلك يتناول جرعة أكثر من اللازم؟

ـ تعدد المرَّات التي يبصق فيها طفلك الحليب خلال الرضعة.

ـ زيادة وزن طفلك بصورة ملحوظة.

ـ إذا رأيت أحد أو كلا العرضين على طفلك عليك بالآتي:

ـ أطعميه فقط عندما يكون جائعاً.

ـ اعطيه اللهاية حتى تشبعي رغبته بمص أي شيء.

ـ لا تخلطي الحليب الصناعي بالماء حتى لا يصبح غير مشبع.

• بعض أنواع الحليب الصناعي بعد جولة في الصيدليات:

• نان NAN

مراحل 1- 2- 3 بسعر 26 ريالاً.

• بروجرس جولد PROGRESS GOLD

متوفر بسعر 96 ريالاً.

• سيميلاك إدفانس

مرحلة أولى بسعر 26 ريالاً 400 غرام

• نيوكيت

هيرو بيبي HERO BABY

هيرو بيبي 1 (مرحلة أولى) 400 غرام و هيرو بيبي2 400 غرام 22 ريالاً.

هيرو بيبي 3 من 12 شهراً 27 ريالاً.

• بيبي لاك Bebelac

بيبي لاك بمراحله 1 -2 - 3 بسعر 23 ريالاً لحجم 400 غرام

بيبي لاك خال من اللاكتوز 23 ريالاً.

• أبتاميل Aptamil

أبتاميل مراحل 1 - 2 - 3 بسعر 27 ريالاً 400 غرام.

حجم 900 غرام بسعر 54 ريالاً.

أبتاميل إل إف للأطفال الذين لديهم حساسيَّة للاكتوز بسعر 28 ريال.

• بيبي جونيور

بيبي جونيور مراحل 1- 2- 3

بسعر 23 ريالاً 400 غرام.

بسعر 46 ريال 900 غرام

• سيليا إكسبيرت

1- 2 -3 المرحلة الأولى بسعر 28 ريالاً حجم 400 غرام.