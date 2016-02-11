"ديكورات" جذابة في صور غرف طعام 4 مشاهير

تعرف غرف طعام المشاهير وفرة في الولائم والمناسبات. في هذا الإطار، ينقل "سيدتي. نت" صور "ديكورات" جذابة في غرف طعام 4 مشاهير غربيين، مع الإشارة إلى أن المبالغة في الزخرفة نمط تبعد عنه الغالبية، عند تحقيق "ديكورات" المساحات المذكورة.

1. بيونسيه Beyonce

يشيع طلاء الجدران الأحمر طلّة عصرية، في غرفة طعام النجمة الأمريكية الشهيرة Beyonce ، في منزلها الكائن في مدينة

"نيو أورليانز" الأمريكية، حيث يبرز بمعية اللوحات. وفي المكان أيضاً، تبدو طاولة خشبية مستطيلة، ومحملة بالشموع على سطحها. وتحوط بالطاولة كراسٍ مشغولة من المخمل الأحمر.

2. ميشيل ويليامز Michelle Williams

لا تشذّ "ديكورات" غرفة الطعام عن تلك الخاصّة بالصالون لناحية الألوان، في قصر الممثلة الأمريكية ميشيل ويليامزMichelle Williams الواقع في حيّ "بروكلين" بمدينة "نيويورك". وللكلاسيكية حضور أيضاً في ركن الطعام، من خلال الطاولة المستطيلة، والكراسي ذات المقاعد المبطنة بالقماش وقطعة السجاد العجمية.

بدورها، تشارك الثريا الكلاسيكية في إتمام اللوحة التقليدية التي تخيّم على هذه المساحة.

3. كيتي بيري Katy Perry

للألوان الحارّة حضور بارز في غرفة الطعام في منزل مغنيّة "البوب" الأمريكيّة الشهيرة كيتي بيري Katy Perry الواقع في "لوس انجلس". هناك، يتألّق البرتقالي على الجدار المزدان عند كلّ جانب منه بمصباح مضاء بعدد من الشموع، حيث يضفي شعوراً بالدفء!

إشارة إلى أن النجمة كانت تفاجئ حبيبها بعشاء رومانسي، ضمن الأجواء الحميمية، التي تسود أرجاء الغرفة المذكورة. هناك، يبدو السقف مشغولاً بنقوش لافتة، فيما ترتسم على الجدار الرئيس لوحة فنيّة متقنة تجسّد مشاهد طبيعية جذّابة!

4. كيرا نايتلي Keira Knightley

لغرفة الطعام هويّة خاصة في منزل الممثّلة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي Keira Knightley الواقع بـ"لندن"، وذلك من خلال الجدران البرتقالية التي تشهد على دفء مصدره اللوحات الفنية. وفي الحيز المذكور، يستقبل المالكان ضيوفهما المقربين على وجبات الغداء

أو العشاء.

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