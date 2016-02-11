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«حجازي» يتفقد العناصر المشاركة بتدريب «رعد الشمال» (صور)

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«حجازي» يتفقد العناصر المشاركة بتدريب «رعد الشمال» (صور) «حجازي» يتفقد العناصر المشاركة بتدريب «رعد الشمال» (صور)

حجازي يتفقد العناصر المشاركة بتدريب «رعد الشمال»

تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المخطط سفرها إلى المملكة العربية للمشاركة فى التدريب المشترك ”رعد الشمال” الذى تنفذه وحدات مقاتلة من القوات البرية والجوية ووسائل الدفاع الجوي والقوات الخاصة والمراقبين لعدد من الدول العربية، والذى يستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وجاء خلال بيان نشره المتحدث العسكري عبر “فيس بوك”، «أكد الفريق محمود حجازى خلال لقاءه بالقوات أن هذا التدريب يمثل إضافة قوية لدعم وتكامل علاقات الشراكة العسكرية والتعاون الإستراتيجى بين والمملكة العربية السعودية والدول العربية الصديقة لدعم وحماية ركائز الأمن القومى المصرى والعربى ، وطالب القوات بتنسيق الجهود والعمل الجماعى والتعاون مع القوات المسلحة من الدول المشاركة لتحقيق كافة الأهداف المخططة من التدريب ، وثقل مهارة القوات والعناصر المشاركة على العمل المشترك بمسارح العمليات المختلفة وتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف».

استمع رئيس الأركان إلى تقرير تفصيلى تضمن مراحل الإعداد للقوات لرفع معدلات الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة فى التدريب قبل تنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجى للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول ، تمهيداً لتنفيذ الأنشطة والمهام التدريبية بالتعاون بين قوات الدول المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الاستعداد والتدريب القتالى على تخطيط وإدارة مهام مشتركة لمواجهة المخاطر والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

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