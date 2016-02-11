حمدين صباحى: "لو قامت ثورة على النظام الحالى من أين سنأتى بحاكم؟"

قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن الثورة لم تحقق أهدافها بعد رغم مرور 5سنوات على الإطاحة بمبارك مشدداً على أن سياسات مبارك لم تتغير حتى الآن، مشيراً إلى أن ثورة 25 يناير هى التجربة الأهم فى التاريخ المصرى الحديث.

ووجه صباحى على هامش مؤتمر يوم الحرية التحية للشعب المصرى الذى شارك فى ثورة 25 يناير مدافعاً عن حقوقه، مؤكداً أن حملات تشويه الثورة لا تسبب له أى قلق على مسار الثورة، مطالباً كافة القوى المدنية بالالتفاف حول كيان سياسى موحد وتصحيح الخطاب من أجل العودة لجماهير المصريين من جديد وجذبهم للمشاركة السياسية، مشيراً الى ان النخب كانت من أسباب نفور الشارع من الثورة.

وشدد صباحى على ضرورة العودة لتنظيم الصفوف من جديد متسائلا "لو قامت ثورة على هذا النظام سنأتى بحاكم من أين؟".

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