مصادر: سائق قطار بنى سويف كان يعمل ساعات إضافية منذ ظهر أمس متواصل

كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن سائق قطار رقم 993 الذى تصادم بالحاجز الخرسانى بمحطة ناصر فى بنى سويف، صباح اليوم الخميس، يعمل إضافى منذ ظهر أمس، الأربعاء، بالمخالفة للوائح التشغيل بالسكة الحديد.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن السائق كان يقود القطار رقم 986 الذى تحرك من محطة مصر بالقاهرة ظهر أمس ووصل المنيا الساعة 7 مساءً، وعندما قام القطار رقم 993 من الأقصر مساء أمس، قاده من المنيا الساعة 10 مساءً بالمخالفة للوائح التشغيل بالسكة الحديد التى لا تجيز قيادة قطارين متتاليين بقطاع المسافات الطويلة.

وأضافت المصادر، أن اللوائح تنص على ضرورة حصول السائق على راحة بعد كل رحلة، ولا يجوز له العمل على مدار يومين متواصلين، لافتة إلى أن هذا السائق قاد القطار رقم 993 عائدا للقاهرة كساعات عمل إضافية، حيث يحصل على حافز عن كل كيلو يقطعه.

وأكدت المصادر، أن مسئولية قيامه بهذا القطار الذى تصادم بمحطة ناصر ببنى سويف خلال دخوله على سكة التخزين ليسمح بمرور قطار الـvip القادم خلفه يشاركه فيها مسئولو قطاعى المسافات الطويلة والقصيرة الذين سمحوا له بالعمل على مدار يومين متواصلين كساعات عمل إضافية بالمخالفة للوائح التشغيل.

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